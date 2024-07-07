В Днепре на Донецком шоссе произошло серьезное ДТП

ДТП на Донецком шоссе в Днепре.

В Днепре на Донецком шоссе столкнулись Lexus и Toyota.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Ситуационный центр Днепра.

Инцидент на перекрестке Донецкого шоссе и улицы Березинской произошел вчера, 6 июля, около 19 часов.

По предварительной информации, Toyota двигалась по Березинской в ​​направлении Донецкого шоссе от ТРЦ «Караван». Lexus возвращал в направлении Кайдакского моста.

Автомобили двигались на зеленый цвет светофора, но у водителя Lexus было препятствие направо.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи по ДТП.

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