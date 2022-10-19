В Днепре на Донецком шоссе горел автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля «Lada» во время движения. Огонь мгновенно охватил моторный отсек легковушки и распространился на салон.
Возгорание локализовали в 09:15 и ликвидировали в 09:23. Площадь пожара составила 4 кв. м.
Огонь повредил моторный отсек и салон транспортного средства Lada.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
К месту вызова привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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