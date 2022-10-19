В Днепре на Донецком шоссе горел автомобиль

Сегодня, 19 октября, в 08:53 на линию "101" сообщили, что на Донецком шоссе горит автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля «Lada» во время движения. Огонь мгновенно охватил моторный отсек легковушки и распространился на салон.

Возгорание локализовали в 09:15 и ликвидировали в 09:23. Площадь пожара составила 4 кв. м.

Огонь повредил моторный отсек и салон транспортного средства Lada.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

К месту вызова привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: