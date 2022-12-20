В Днепре на частоте популярной радиостанции почему-то ловит русское радио

В Днепре почему-то транслируют русские новости.

Днепряне утверждают, что вместо популярной украинской радиостанции почему-то ловит русское радио. В качестве доказательства жители Днепра опубликовали видео. Обычно на частоте 105.8-105.9 играет радио Рокс, но в этот раз были слышны новости так называемой «республики» ДНР.

Как пишут в сети, сигнал может идти из оккупированной Новой Каховки, где есть мощный передатчик Украинского радио, то есть оккупационные власти используют его для трансляции своей пропаганды. Другая версия – сигнал доходит до нас из Донецка.

Пока официального объяснения этому нет.

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