В Днепре на частоте популярной радиостанции почему-то ловит русское радио

Днепряне утверждают, что вместо популярной украинской радиостанции почему-то ловит русское радио. В качестве доказательства жители Днепра опубликовали видео. Обычно на частоте 105.8-105.9 играет радио Рокс, но в этот раз были слышны новости так называемой «республики» ДНР.
Как пишут в сети, сигнал может идти из оккупированной Новой Каховки, где есть мощный передатчик Украинского радио, то есть оккупационные власти используют его для трансляции своей пропаганды. Другая версия – сигнал доходит до нас из Донецка.
Пока официального объяснения этому нет.
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