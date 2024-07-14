В Днепре на бульваре Славы расцвели клумбы с кабачками

В Днепре на бульваре Славы расцвели клумбы с овощами.

Необычная овощная культура расцвела на жилом массиве Победа.

На бульваре Славы местные жители заметили клумбы с кабачками.

Тыквенные выращивают для того, чтобы бороться с сорняками и вредителями.

Ухаживать за кабачками достаточно легко, к тому же они обладают отличными вкусовыми качествами.

Много лет назад здесь был фонтан.

В последнее время бульвар Славы становится все более ухоженным. В июле здесь делали большой ремонт дорожного покрытия.

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