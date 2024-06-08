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В Днепре на Большой Диевской опрокинулся ВАЗ

Сегодня 14:43
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В Днепре пробка на Большой Деевской.

Новости Днепра про В Днепре на Большой Диевской опрокинулся ВАЗ

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр«.

Водители объезжают пробку по соседним улицам, но это не очень помогает от осложнений в движении.

Очередь растянулась на несколько сот метров, спокойно ехать могут только владельцы двухколесного транспорта.

Как оказалось, пробка вызвала автомобиль ВАЗ, который перевернулся на чердак посреди улицы.

Официальных комментариев по поводу аварии пока не было.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре разыскивают свидетелей страшного ДТП на Победе, где серьезные травмы получила 24-летняя девушка.

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