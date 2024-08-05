В Днепре на Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов.
Об этом сообщает местный телеграмм-канал «Труха».
Что явилось причиной востока транспорта неизвестно. Информация о травмированных не поступала.
Это уже не первый подобный случай. Вчера, 4 августа, в центре Днепра «дал угла» ретро-трамвай.
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