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  • В Днепре на благотворительном аукционе продали флаг Украины, который нашли на руинах дома на Победе

В Днепре на благотворительном аукционе продали флаг Украины, который нашли на руинах дома на Победе

Сегодня 17:42
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Недавно в Днепре прошел благотворительный аукцион.

Новости Днепра про В Днепре на благотворительном аукционе продали флаг Украины, который нашли на руинах дома на Победе

Его провел БФ «Победа». Среди лотов был флаг, который нашли на руинах дома на Набережной Победы, 118, куда 14 января попала российская ракета Х-22.

Приобрел этот лот бизнесмен Павел Лесников. Мужчина предложил 30 000 грн.

Об этом сообщает «КУСТ медиа» в Фейсбуке.

К сожалению, в этом доме погибли три друга Павла.

Он символичен и очень важен для меня. Я сам жил рядом с местом трагедии… Но я считаю, что он должен быть в музее, а ни у кого-то дома. Поэтому оставлю его в музее благотворительного фонда PEREMOGA, – сказал бизнесмен.

Все деньги, вырученные во время аукциона, фонд использует, чтобы купить адаптивную одежду для реабилитации военных и закрыть другие потребности наших защитников на Донецком направлении.

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Новости Днепра про В Днепре на благотворительном аукционе продали флаг Украины, который нашли на руинах дома на ПобедеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на благотворительном аукционе продали флаг Украины, который нашли на руинах дома на ПобедеРусский

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