В Днепре на благотворительном аукционе продали флаг Украины, который нашли на руинах дома на Победе

Недавно в Днепре прошел благотворительный аукцион.

Его провел БФ «Победа». Среди лотов был флаг, который нашли на руинах дома на Набережной Победы, 118, куда 14 января попала российская ракета Х-22.

Приобрел этот лот бизнесмен Павел Лесников. Мужчина предложил 30 000 грн.

Об этом сообщает «КУСТ медиа» в Фейсбуке.

К сожалению, в этом доме погибли три друга Павла.

Он символичен и очень важен для меня. Я сам жил рядом с местом трагедии… Но я считаю, что он должен быть в музее, а ни у кого-то дома. Поэтому оставлю его в музее благотворительного фонда PEREMOGA, – сказал бизнесмен.

Все деньги, вырученные во время аукциона, фонд использует, чтобы купить адаптивную одежду для реабилитации военных и закрыть другие потребности наших защитников на Донецком направлении.

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