В Днепре на берегу увидели много пены: в чем дело

Жители Днепра заметили пену на берегу реки.

Фотографиями поделились в Facebook-сообществе Актив ж/м Парус (Днепр).

Обычно пена в реке может образовываться в осенне-зимний период, когда количество осадков увеличивается и вода наполняется кислородом. Соответственно появляется пена, которая не несет никакой угрозы окружающей среде или людям.

В летний период, особенно в жаркую погоду, это природное явление может являться следствием распада любых растений, находящихся рядом с водой. Цветение сине-зеленых водорослей (цианобактерий), их гибель и разложение также может спровоцировать образование пены.

Кроме того, снижение уровня воды при высокой температуре может способствовать концентрации загрязняющих веществ, в результате чего может образоваться пена.

Важно не исключать следующие антропогенные факторы:

загрязнение воды промышленными выбросами, бытовыми стоками и т.п.;

умышленные выбросы химических веществ;

использование моющих средств вблизи реки;

использование удобрений и пестицидов в местностях вблизи реки, что может привести к их попаданию в воду во время дождей.

Напомним, недавно в Днепре вода отошла от берега по меньшей мере на 5 метров, в результате чего вновь был виден старый колесный пароход.

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