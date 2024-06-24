В Днепре на берегу увидели много пены: в чем дело

Фотографиями поделились в Facebook-сообществе Актив ж/м Парус (Днепр).
Обычно пена в реке может образовываться в осенне-зимний период, когда количество осадков увеличивается и вода наполняется кислородом. Соответственно появляется пена, которая не несет никакой угрозы окружающей среде или людям.
В летний период, особенно в жаркую погоду, это природное явление может являться следствием распада любых растений, находящихся рядом с водой. Цветение сине-зеленых водорослей (цианобактерий), их гибель и разложение также может спровоцировать образование пены.
Кроме того, снижение уровня воды при высокой температуре может способствовать концентрации загрязняющих веществ, в результате чего может образоваться пена.
Важно не исключать следующие антропогенные факторы:
Напомним, недавно в Днепре вода отошла от берега по меньшей мере на 5 метров, в результате чего вновь был виден старый колесный пароход.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в яхт-клубе "Сич" можно прокатиться на катамаранах и…
Сегодня отмечают Рождество Иоанна Предтечи или Крестителя. Праздник имеет два…
В Днепре заметили самый дорогой туалет.
В Днепре на ж/м Парус построили замок.
В Днепре в яхт-клубе "Сич" можно прокатиться на катамаранах и попрыгать на батуте.
Сегодня отмечают Рождество Иоанна Предтечи или Крестителя. Праздник имеет два названия поскольку Иоанн предсказал пришествия Иисуса Христа и сам был его предшественником, а также он крестил в водах Иордана Христа.
В Днепре заметили самый дорогой туалет.
В Днепре на ж/м Парус построили замок.
Теперь днем давление в сети водоснабжения будет снижено.
В Днепропетровской области за отказ от мобилизации судили мужчину.
24 июня враг в очередной раз атаковал Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе.
В Кривом Роге на Днепропетровщине произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и фуры.
В Днепропетровском РЦГМ предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.
В Днепре нашли редкое насекомое.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!