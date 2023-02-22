В Днепре на балконе многоэтажки поселилось более 100 летучих мышей

Мини-поселение летучих мышей нашли на балконе многоэтажки, что на улице Большая Деиевская в Новокодакском районе.
21 февраля жильцы квартиры обратились за помощью к спасателям.
Приехав на место, чрезвычайники выяснили, что хозяин квартиры заранее вызвал строительную бригаду, демонтировавшую подвесной потолок и гипсокартонные стены лоджии.
Под утеплителем поселилась целая стая летучих мышей. Спасатели осторожно отловили 140 рукокрылых, перенесли в коробку и передали волонтерами.
Теперь летучими мышами займутся волонтеры. Отметим, что рукокрылые часто селятся на балконах и щелях многоквартирных домов. Если вы заметили их на своем балконе или рядом с домом, не избавляйтесь от рукокрылых самостоятельно и не убивайте их.
Читайте также:
Автор:
В Чечелевском районе Днепра задержан водитель ВАЗ с поддельными правами.
Эту находку обнаружили днепровские активисты и историки.
Российские оккупанты усилили насильственную паспортизацию в захваченной части Херсонской области.
Ночь 22 февраля прошла в Днепропетровской области без вражеских атак.…
В Чечелевском районе Днепра задержан водитель ВАЗ с поддельными правами.
Эту находку обнаружили днепровские активисты и историки.
Российские оккупанты усилили насильственную паспортизацию в захваченной части Херсонской области.
Ночь 22 февраля прошла в Днепропетровской области без вражеских атак. А уже утром оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
Сегодня, 22 февраля, Днепр снабжен водой, светом и теплом.
В Днепре, сегодня, 22 февраля, электротранспорт будет работать в штатном режиме, по расписанию рабочего дня.
Оказалось, что мужчина раньше уже был судим.
Российские оккупанты в течение минувших суток сосредоточили наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Одевайтесь теплее, друзья!
Благодаря стабилизации энергосистемы «Укрэнерго» снял ограничения на потребление электроэнергии. В этой связи в Днепре теперь будет работать уличное освещение в парках.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!