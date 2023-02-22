В Днепре на балконе многоэтажки поселилось более 100 летучих мышей

В Днепре спасатели вытащили с балкона многоэтажки более 100 летучих мышей.

Мини-поселение летучих мышей нашли на балконе многоэтажки, что на улице Большая Деиевская в Новокодакском районе.

21 февраля жильцы квартиры обратились за помощью к спасателям.

Приехав на место, чрезвычайники выяснили, что хозяин квартиры заранее вызвал строительную бригаду, демонтировавшую подвесной потолок и гипсокартонные стены лоджии.

Под утеплителем поселилась целая стая летучих мышей. Спасатели осторожно отловили 140 рукокрылых, перенесли в коробку и передали волонтерами.

Теперь летучими мышами займутся волонтеры. Отметим, что рукокрылые часто селятся на балконах и щелях многоквартирных домов. Если вы заметили их на своем балконе или рядом с домом, не избавляйтесь от рукокрылых самостоятельно и не убивайте их.

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