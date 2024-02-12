В Днепре на Багряного от дома отвалился «кусок стены»: упал в сантиметрах от людей

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 12 февраля, в Днепре на улице Ивана Багряного (ранее – Агнии Барто) произошло чрезвычайное событие – от одного из домов отвалился огромный «кусок стены», а точнее утепление фасада.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что «кусок стены» упал в сантиметрах от людей.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Поля над головами людей нависает кусок фасада (ФОТО).

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