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В Днепре на АЗС столкнулись бензовоз и BMW

Сегодня 10:00
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Будьте внимательны за рулем!

Новости Днепра про В Днепре на АЗС столкнулись бензовоз и BMW

Вчера, 31 августа, в Днепре на АЗС, что на Набережной Победы, произошла авария.

Там столкнулись бензовоз и BMW.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Предварительно, никто не пострадал.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Они будут устанавливать все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге водитель Skoda сбил 60-летнего мужчину: что с пострадавшим.

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