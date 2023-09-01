В Днепре на АЗС столкнулись бензовоз и BMW

Вчера, 31 августа, в Днепре на АЗС, что на Набережной Победы, произошла авария.
Там столкнулись бензовоз и BMW.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Предварительно, никто не пострадал.
На место происшествия вызвали правоохранителей. Они будут устанавливать все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге водитель Skoda сбил 60-летнего мужчину: что с пострадавшим.
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Александра Лучка
Автор:
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