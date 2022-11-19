В Днепре на Антоновича произошло тройное ДТП: пострадали два ребенка

В Днепре произошло тройное ДТП.

19 ноября на улице Антоновича произошло тройное ДТП. Около 13 часов здесь столкнулись Citroen, BMW и Daewoo.

Предварительно известно, что в результате ДТП пострадали два ребенка, пишет Информатор. По словам патрульных, водитель Citroen двигался в направлении улицы Степана Бандеры и не предпочел в движении Daewoo.

Сообщается, что сейчас затруднено движение в направлении улицы Рабочей.

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