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В Днепре на Антоновича произошло тройное ДТП: пострадали два ребенка

Сегодня 14:38
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В Днепре произошло тройное ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на Антоновича произошло тройное ДТП: пострадали два ребенка

19 ноября на улице Антоновича произошло тройное ДТП. Около 13 часов здесь столкнулись Citroen, BMW и Daewoo.

Предварительно известно, что в результате ДТП пострадали два ребенка, пишет Информатор. По словам патрульных, водитель Citroen двигался в направлении улицы Степана Бандеры и не предпочел в движении Daewoo.

Сообщается, что сейчас затруднено движение в направлении улицы Рабочей.

Новости Днепра про В Днепре на Антоновича произошло тройное ДТП: пострадали два ребенка

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