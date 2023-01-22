В Днепре на Антоновича нашли тело женщины

Об этом пишут в соцсетях.
Как позже сообщили в полиции, видимых телесных повреждений на теле женщины не нашли.
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Также устанавливают личность умершей.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина устроил стрельбу возле детского дома, где находились 6 детей
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