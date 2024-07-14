В Днепре на Антоновича мужчина напал на военного, выкрикивая антиукраинские лозунги

Видео массово распространилось в местных соцсетях.
На видео мужчина шел с пакетом по улице и, увидев военного, начал вести себя агрессивно.
После выкрика антиукраинских лозунгов он с кулаками напал на военного, а после этого скрылся.
Затем нападающий записал видео, в котором оправдывался за свое поведение.
Муж попросил прощения за свой поступок. По его словам, он не осознавал того, что делает, поскольку был под действием транквилизаторов из-за потери бабушки.
Я люблю Украину и не поддерживаю агрессию России, — отметил он.
Также он заявил, что готов выплатить компенсацию военному и ищет его контакты.
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