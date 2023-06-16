В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)

К тушению пожара привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

16 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе на улице Янтарная Амур-Нижнеднепровского района города Днепр из металлического гаража идет дым.

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