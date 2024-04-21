Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на аллее сакур появились десятки бумажных самолетиков: в чем дело

Сегодня 15:03
просмотров

В Днепре на аллее организовали акцию с призывом к партнерам передать Украине самолеты F-16.

Новости Днепра про В Днепре на аллее сакур появились десятки бумажных самолетиков: в чем дело

Акция проходит на территории университета науки и технологий.

Цель инициативы – привлечь внимание мирового сообщества к полномасштабной войне в Украине.

На самолетиках часто пишут призыв «We need F-16». Рядом находится баннер с аналогичным текстом.

Новости Днепра про В Днепре на аллее сакур появились десятки бумажных самолетиков: в чем дело

Эти многоцелевые истребители могут помочь закрыть небо над Украиной.

Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и область 19 апреля погибли 9 человек, еще 29 получили ранения.

Фотографии выложила Ольга Щукина в своем Facebook.

Новости Днепра про В Днепре на аллее сакур появились десятки бумажных самолетиков: в чем дело

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на аллее сакур появились десятки бумажных самолетиков: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на аллее сакур появились десятки бумажных самолетиков: в чем делоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре работница «Сільпо» вместе со знакомой создала мошенническую схему
    Новости Днепра
    Сегодня 14:07
    В Днепре работница «Сільпо» вместе со знакомой создала мошенническую схему

    В Днепре работница супермаркета "Сільпо" создала преступную схему.

    Стало известно, когда начнутся летние каникулы в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:59
    Стало известно, когда начнутся летние каникулы в Днепре

    Важная информация для школьников и родителей.

    Бывший нападающий «Днепра» Довбик забил 18-й гол в Примере
    Новости Днепра
    Сегодня 11:45
    Бывший нападающий «Днепра» Довбик забил 18-й гол в Примере

    Бывший нападающий "Днепра" продолжает ставить голевые рекорды.

    В Новокодакском районе Днепра молния убила 45-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 10:42
    В Новокодакском районе Днепра молния убила 45-летнего мужчину

    Шокирующий несчастный случай произошел вчера в Днепре.

    Последние новости

    Нападавшие на полицейских задержаны: им грозит пожизненное заключение
    Нападавшие на полицейских задержаны: им грозит пожизненное заключение

    Двое нападавших на полицейских в Винницкой области задержаны.

    Сегодня 15:35
    0
    просмотров
    В Днепре работница «Сільпо» вместе со знакомой создала мошенническую схему
    В Днепре работница «Сільпо» вместе со знакомой создала мошенническую схему

    В Днепре работница супермаркета "Сільпо" создала преступную схему.

    Сегодня 14:07
    1
    просмотров
    Стало известно, когда начнутся летние каникулы в Днепре
    Стало известно, когда начнутся летние каникулы в Днепре

    Важная информация для школьников и родителей.

    Сегодня 12:59
    3
    просмотров
    Бывший нападающий «Днепра» Довбик забил 18-й гол в Примере
    Бывший нападающий «Днепра» Довбик забил 18-й гол в Примере

    Бывший нападающий "Днепра" продолжает ставить голевые рекорды.

    Сегодня 11:45
    1
    просмотров
    В Новокодакском районе Днепра молния убила 45-летнего мужчину
    В Новокодакском районе Днепра молния убила 45-летнего мужчину

    Шокирующий несчастный случай произошел вчера в Днепре.

    Сегодня 10:42
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из задымленного дома
    На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из задымленного дома

    Сотрудники ГСЧС спасли женщину в городе Каменское.

    Сегодня 09:38
    2
    просмотров
    Враг обстрелял Никопольщину из артиллерии и применил 2 дрона
    Враг обстрелял Никопольщину из артиллерии и применил 2 дрона

    Поздним вечером русские войска снова обстреливали Никопольщину.

    Сегодня 09:08
    2
    просмотров
    Погода на 21 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 21 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    7
    просмотров
    В Днепре на Соколе обустроят велодорожки и островки безопасности
    В Днепре на Соколе обустроят велодорожки и островки безопасности

    У Дніпрі на житловому масиві Сокіл з'являться нові ділянки для велосипедистів.

    Вчера 19:46
    4
    просмотров
    Сегодня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии
    Сегодня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии

    Сегодня в течение дня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии.

    Вчера 18:57
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх