В Днепре на аллее сакур появились десятки бумажных самолетиков: в чем дело

Акция проходит на территории университета науки и технологий.
Цель инициативы – привлечь внимание мирового сообщества к полномасштабной войне в Украине.
На самолетиках часто пишут призыв «We need F-16». Рядом находится баннер с аналогичным текстом.
Эти многоцелевые истребители могут помочь закрыть небо над Украиной.
Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и область 19 апреля погибли 9 человек, еще 29 получили ранения.
Фотографии выложила Ольга Щукина в своем Facebook.
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