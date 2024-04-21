В Днепре на аллее сакур появились десятки бумажных самолетиков: в чем дело

В Днепре на аллее организовали акцию с призывом к партнерам передать Украине самолеты F-16.

Акция проходит на территории университета науки и технологий.

Цель инициативы – привлечь внимание мирового сообщества к полномасштабной войне в Украине.

На самолетиках часто пишут призыв «We need F-16». Рядом находится баннер с аналогичным текстом.

Эти многоцелевые истребители могут помочь закрыть небо над Украиной.

Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и область 19 апреля погибли 9 человек, еще 29 получили ранения.

Фотографии выложила Ольга Щукина в своем Facebook.

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