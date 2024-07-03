В Днепре на 91-м году жизни умер легендарный ученый-гидробиолог

Умер известный днепровский ученый-гидробиолог Валентин Леонтьевич Булахов.

Валентин Булахов ушел из жизни 2 июля на 91-м году. Он был заслуженным преподавателем, бывшим заведующим кафедрой зоологии и экологии Биофака ДНУ им. Олеся Гончара.

Печальное известие сообщили на странице ДНУ в Facebook.

Там рассказали, что Валентин Булахов с 1969 года в ДНУ руководил исследованиями связанными животными, изучал проблемы экотоксикологии и зооиндикации. А с 1970 под руководством Валентина Леонтьевича в Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара была сформирована научная школа структурно-функциональной зоологии.

Профессор уделял большое внимание охране природы и организации заповедных территорий и содействовал организации Международного Присамарского биосферного стационара. Под его руководством также реализован проект организации Днепровско-Орильского природного заповедника (1990) и создано более 10 государственных заказников.

Ученый Валентин Булахов написал 600 научных работ и научно-методических работ, в том числе первого в мире учебника «Функциональная зоология», «Красного списка животных (позвоночных) Днепропетровщины».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: