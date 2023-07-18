В Днепре на 4 дня перекроют улицу Посполитую: схема объезда

В Новокодаком районе на несколько дней перекроют улицу Посполитую (до переименования — Гвардейская).
С 25 по 29 июля будут восстанавливать асфальт, который повредили во время демонтажа железнодорожного переезда. Из-за ремонтных работ временно ограничат движение любого транспорта на этом участке.
Администрация Новокодацкого района опубликовала ориентировочную схему объезда.
Напомним, ранее мы уже анонсировали ремонтные работы по улице Посполитой. Кроме того, почти на неделю планируют перекрыть движение по бульвару Славы.
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