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В Днепре на 4 дня перекроют улицу Посполитую: схема объезда

Сегодня 15:43
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В Днепре предупредили о перекрытии улицы Посполитой.
Новости Днепра про В Днепре на 4 дня перекроют улицу Посполитую: схема объезда

фото условное

В Новокодаком районе на несколько дней перекроют улицу Посполитую (до переименования — Гвардейская).

С 25 по 29 июля будут восстанавливать асфальт, который повредили во время демонтажа железнодорожного переезда. Из-за ремонтных работ временно ограничат движение любого транспорта на этом участке.

Администрация Новокодацкого района опубликовала ориентировочную схему объезда.

Новости Днепра про В Днепре на 4 дня перекроют улицу Посполитую: схема объезда

Напомним, ранее мы уже анонсировали ремонтные работы по улице Посполитой. Кроме того, почти на неделю планируют перекрыть движение по бульвару Славы.

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Новости Днепра про В Днепре на 4 дня перекроют улицу Посполитую: схема объездаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на 4 дня перекроют улицу Посполитую: схема объездаРусский

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