В Днепре на 12 квартале вандалы в очередной раз облили площадку для выгула собак машинной смазкой.

На 12 квартале неизвестные вандалы в очередной раз изуродовали тренажеры на площадке для выгула собак у двора дома по улице Квартальная, 12. По словам Оксаны, местной жительницы, утром в четверг, 18 июля, она пришла сюда вместе с собакой, но погулять не удалось.
Все тренажеры, по которым обычно бегает собака, были залиты машинной смазкой. Оксана говорит, что это уже не первый раз.
Вандалы либо спешили, либо решили не заметать за собой следы, потому что оставили с поличным бутылку из-под смазки.
Днепряне подозревают, что уродуют тренажеры соседи, которым мешают собаки. Хотя владельцы животных приводят своих любимцев в специально отведенное для них место, и никому не мешают.
Напомним, в сквере Усачева вандалы разбили тренажеры для животных.
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