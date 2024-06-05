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В Днепре мужчины во время ссоры до смерти избили товарища

Сегодня 11:27
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В Днепре мужчины убили своего товарища.

Новости Днепра про В Днепре мужчины во время ссоры до смерти избили товарища

В Днепре полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в убийстве местного жителя, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в Соборном районе Днепра. Ночью 4 июня правоохранителям поступило сообщение об убийстве мужчины. По приезду на место выяснилось, что товарищи во время отдыха поссорились, и два друга забили до смерти своего знакомого. К сожалению, пострадавший скончался до приезда скорой.

Оперативники криминальной полиции за два часа задержали подозреваемых. Ими оказались 51-летний горожанин, в доме которого произошло убийство, и 30-летний житель Житомирской области.

Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

4 июня следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Новости Днепра про В Днепре мужчины во время ссоры до смерти избили товарища

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