В Днепре мужчины во время ссоры до смерти избили товарища

В Днепре полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в убийстве местного жителя, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
Инцидент произошел в Соборном районе Днепра. Ночью 4 июня правоохранителям поступило сообщение об убийстве мужчины. По приезду на место выяснилось, что товарищи во время отдыха поссорились, и два друга забили до смерти своего знакомого. К сожалению, пострадавший скончался до приезда скорой.
Оперативники криминальной полиции за два часа задержали подозреваемых. Ими оказались 51-летний горожанин, в доме которого произошло убийство, и 30-летний житель Житомирской области.
Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
4 июня следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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