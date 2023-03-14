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В Днепре мужчина задушил жену на глазах у маленького сына (ФОТО 18+)

Сегодня 19:15
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Житель Днепра поссорился с супругой и задушил ее одеялом на глазах у их 6-летнего ребенка.

Новости Днепра про В Днепре мужчина задушил жену на глазах у маленького сына (ФОТО 18+)

В переулке Косинском заметили маленького мальчика, который гулял один во время комендантского часа. На место вызвали полицию. 

6-летний мальчик рассказал правоохранителям, что во время ужина его отец поссорился с мамой и задушил ее одеялом. 

Полицейские прошли во двор дома, где проживает семья мальчика, и установили, что мужчина всё еще находился в жилище. Они потребовали, чтобы тот вышел на улицу. Горожанин находился в неадекватном состоянии и сперва не отреагировал, однако вскоре согласился. 

Злоумышленника задержали с применением физической силы и наручников. Правоохранители осмотрели дом и обнаружили на полу в спальне труп матери мальчика. 

На место вызвали следственно-оперативную группу, судмедэкспертов и ювенальную превенцию. 

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Новости Днепра про В Днепре мужчина задушил жену на глазах у маленького сына (ФОТО 18+)

Источник: «Дніпро Оперативний»

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