В Днепре мужчина задушил жену на глазах у маленького сына (ФОТО 18+)

Житель Днепра поссорился с супругой и задушил ее одеялом на глазах у их 6-летнего ребенка.

В переулке Косинском заметили маленького мальчика, который гулял один во время комендантского часа. На место вызвали полицию.

6-летний мальчик рассказал правоохранителям, что во время ужина его отец поссорился с мамой и задушил ее одеялом.

Полицейские прошли во двор дома, где проживает семья мальчика, и установили, что мужчина всё еще находился в жилище. Они потребовали, чтобы тот вышел на улицу. Горожанин находился в неадекватном состоянии и сперва не отреагировал, однако вскоре согласился.

Злоумышленника задержали с применением физической силы и наручников. Правоохранители осмотрели дом и обнаружили на полу в спальне труп матери мальчика.

На место вызвали следственно-оперативную группу, судмедэкспертов и ювенальную превенцию. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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