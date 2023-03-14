В Днепре мужчина задушил жену на глазах у маленького сына (ФОТО 18+)

В переулке Косинском заметили маленького мальчика, который гулял один во время комендантского часа. На место вызвали полицию.
6-летний мальчик рассказал правоохранителям, что во время ужина его отец поссорился с мамой и задушил ее одеялом.
Полицейские прошли во двор дома, где проживает семья мальчика, и установили, что мужчина всё еще находился в жилище. Они потребовали, чтобы тот вышел на улицу. Горожанин находился в неадекватном состоянии и сперва не отреагировал, однако вскоре согласился.
Злоумышленника задержали с применением физической силы и наручников. Правоохранители осмотрели дом и обнаружили на полу в спальне труп матери мальчика.
На место вызвали следственно-оперативную группу, судмедэкспертов и ювенальную превенцию.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник: «Дніпро Оперативний»
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