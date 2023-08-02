В Днепре мужчина забил своего родственника до смерти

В Индустриальном районе Днепра произошло убийство.

Об этом сообщили в полиции Днепра.

1 августа в одном из зданий Индустриального района Днепра произошло убийство. Приехав по вызову, правоохранители выяснили, что между родственниками произошел конфликт. Во время ссоры 41-летний мужчина несколько раз ударил потерпевшего по голове и туловищу. К сожалению, от полученных травм 54-летний днепрянин скончался на месте.

Полицейские отделения полиции №2 Днепровского районного управления полиции задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

1 августа следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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