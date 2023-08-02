В Днепре мужчина забил своего родственника до смерти

Об этом сообщили в полиции Днепра.
1 августа в одном из зданий Индустриального района Днепра произошло убийство. Приехав по вызову, правоохранители выяснили, что между родственниками произошел конфликт. Во время ссоры 41-летний мужчина несколько раз ударил потерпевшего по голове и туловищу. К сожалению, от полученных травм 54-летний днепрянин скончался на месте.
Полицейские отделения полиции №2 Днепровского районного управления полиции задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
1 августа следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Читайте также:
Автор:
2 августа в США происходил запуск ракеты-носителя, которую частично произвели…
Галицкий суд рассмотрел дело молодого человека в Range Rover на…
Мужчину искали два дня.
В конце июля Кабинет министров принял постановление, согласно которому ряд…
Магазин «Чебурашка» был открыт в Днепре в 1980-м году. Находился он Слобожанском проспекте. Продавали в магазине детские вещи и все, что связано с детьми: от игрушек и пеленок до колясок, а также одежду для мам.
Важная информация!
2 августа в США происходил запуск ракеты-носителя, которую частично произвели в Днепре.
Галицкий суд рассмотрел дело молодого человека в Range Rover на днепровских номерах, который слушал Лепса во Львове.
Мужчину искали два дня.
В конце июля Кабинет министров принял постановление, согласно которому ряд жителей страны ко Дню Независимости получат дополнительные денежные выплаты от государства.
Сегодня, 2 августа, в Днепре на Солнечной Набережной (ранее Малиновского) произошла авария.
В ГумДепе рассказали, как будут учиться дети, которые сейчас находятся за границей.
Сегодня, 2 августа, в управлении пенсионного фонда в Марганце раздался взрыв.
Утро для владельца автомобиля на улице Шинной было нехорошим.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!