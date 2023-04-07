В Днепре мужчина выстрелил в продавщицу продуктового: подробности от полиции

В Днепре мужчина пытался застрелить продавщицу.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

В четверг, 6 апреля, в продуктовом магазине на улице Гордиенко произошла стрельба. Приехав на место происшествия, полицейские выяснили, что днепрянин пытался убить продавщицу, из-за того, что они накануне с ней поссорились. Он угрожал своей знакомой оружием, а затем дважды выстрелил в ее сторону.

55-летняя женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в больницу.

Вечером полицейские задержали 39-летнего мужчину, у него дома нашли травматический пистолет, из которого тот выстрелил в женщину.

Ему объявили о подозрении в покушении на убийство. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Днепре задержали двоих мужчин, причастных к убийству на Донецком шоссе. Подозреваемые сильно избили 35-летнюю женщину, а затем подожгли ее одежду и бросили на обочине. К сожалению, потерпевшая от полученых травм скончалась.

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