В Днепре мужчина выстрелил в продавщицу продуктового: подробности от полиции

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
В четверг, 6 апреля, в продуктовом магазине на улице Гордиенко произошла стрельба. Приехав на место происшествия, полицейские выяснили, что днепрянин пытался убить продавщицу, из-за того, что они накануне с ней поссорились. Он угрожал своей знакомой оружием, а затем дважды выстрелил в ее сторону.
55-летняя женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в больницу.
Вечером полицейские задержали 39-летнего мужчину, у него дома нашли травматический пистолет, из которого тот выстрелил в женщину.
Ему объявили о подозрении в покушении на убийство. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее в Днепре задержали двоих мужчин, причастных к убийству на Донецком шоссе. Подозреваемые сильно избили 35-летнюю женщину, а затем подожгли ее одежду и бросили на обочине. К сожалению, потерпевшая от полученых травм скончалась.
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