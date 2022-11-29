В Днепре мужчина ударил молодую девушку, потому что та гуляла с собакой возле многоэтажки.

В Днепре мужчина ударил девушку за то, что она гуляла с собакой.

Об этом девушка рассказала на своей странице в инстаграмме.

По словам девушки, она выгуливала свою собаку на улице Михаила Грушевского. Неожиданно к ней подошел неизвестный мужчина, который угрожал вызвать полицию из-за того, что она якобы ходит на частной территории. Хотя никаких знаков или надписей, что это чья-то собственность не было.

Начал наезжать, чего я здесь лазаю с собакой? «Здесь дети ходят!». Я спросила: «Если бы я гуляла здесь с ребенком, все было бы ок?» Он не ответил и перевел тему на то, что я наводчица и вынюхиваю здесь для врага, потом что я заложница и он меня сдаст сейчас, если не уйду, — отметила девушка.

Девушка предложила вызвать полицию, чтобы правоохранители разобрались в том, может ли она ходить по этой улице, но почему-то мужчина дал заднюю.

Когда неизвестный подошел поближе, девушка согласилась уйти, только если мужчина отойдет на безопасное расстояние. Днепрянка боялась, что тот может что-то сделать, ведь он выглядел довольно агрессивно.

Хочу добавить, что там были свидетели – 2 человека у гаражей, я более-менее чувствовала себя в безопасности отстаивая свое право свободно гулять. Тогда он со словами «ты меня вывела» ударил меня в грудь, а когда я начала звонить в полицию, бросился на собаку. Я сбросила вызов в полицию, чтобы защитить пса, – продолжила рассказ девушка.

Стоявшие рядом мужчины девушке не помогли, а наоборот начали защищать неизвестного, аргументируя это тем, что он здесь живет — значит прав.

Девушка рассказала, что написала заявление в полицию на этого мужчину. Его могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство.

Отметим, что законом не запрещено гулять у многоэтажек, если человек непосредственно не живет в одной из них.

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