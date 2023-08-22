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В Днепре мужчина убил своего знакомого бутылкой

Сегодня 15:23
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На днях в Днепре произошел ужасный случай: 31-летний мужчина убил своего 56-летнего знакомого бутылкой.

Новости Днепра про В Днепре мужчина убил своего знакомого бутылкой

Как выяснили правоохранители, преступление произошло 21 августа в одном из домов Шевченковского района города.

Между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого 31-летний подозреваемый ударил своего знакомого бутылкой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Правоохранители задержали злоумышленника. Отмечается, что у него уже была судимость.

Новости Днепра про В Днепре мужчина убил своего знакомого бутылкой

22 августа следователи сообщили задержанному о подозрении по п.13 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра из-за ревности едва не убил свою бывшую и знакомого.

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