В Днепре мужчина убил своего знакомого бутылкой

Как выяснили правоохранители, преступление произошло 21 августа в одном из домов Шевченковского района города.
Между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого 31-летний подозреваемый ударил своего знакомого бутылкой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Правоохранители задержали злоумышленника. Отмечается, что у него уже была судимость.
22 августа следователи сообщили задержанному о подозрении по п.13 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра из-за ревности едва не убил свою бывшую и знакомого.
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