В Днепре мужчина убегал и прятался в гараже от телепатов, которые хотели «сдать его на органы»

У Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж та пошкодив машину, бо за ним гналися "телепати".

В Днепре неадекватный мужчина залез в чужой гараж, потому что за ним гнались телепаты. Об этом пишет «Днепр Оперативный».

Днепрянин позвонил в полицию и рассказал, что за ним гонятся какие-то телепаты, которые собираются его похитить и «разобрать на органы». Он отметил, что спрятался в гараже, чтобы его не нашли, но в темноте рядом много людей, желающих ему навредить.

Прибыв на вызов, полицейские нашли 42-летнего днепрянина, скрывавшегося в одном из гаражей на улице Мандрыковской. Мужчина успел изуродовать чужой автомобиль, он оторвал бампер и пробил в машине капот.

Поскольку мужчина был в неадекватном состоянии и потерял связь с реальностью, на место вызвали психиатрическую бригаду. В настоящее время днепрянин в больнице.

Есть ли у мужчины психологические проблемы, или это были последствия употребления наркотиков – не уточняется.

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