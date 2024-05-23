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В Днепре мужчина разбил витрину в магазине «Ткани» и бодикамеру патрульного (ВИДЕО)

Сегодня 10:32
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22 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил стекло в магазине "Ткани" по проспекту Героев в Соборном районе.

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Об этом корреспондентам dnepr.info сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник. 

В сети распространилось видео с задержанием мужчины.

По словам свидетелей, когда владелица магазина сообщила мужчине о закрытии магазина, он набросился на нее и ее мужа, разбил окно магазина кулаком и скрылся. 

Полицейские задержали хулигана неподалеку от места происшествия и установили его личность — 25-летний мужчина. Очевидцы уверяют, что при задержании он сопротивлялся, а также разбил бодикамеру одного из патрульных. 

В отношении мужчины правоохранители составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее мы писали, что в Днепре 25-летней женщине сообщили о подозрении.

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