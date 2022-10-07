В Днепре мужчина продавал несуществующие бронежилеты и личные данные украинцев

В Днепре будут судить мужчину, который наживался на продаже несуществующих бронежилетов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Еще в марте мужчина разработал мошенническую схему. Он решил воспользоваться военным положением и спросом на защитную амуницию, поэтому разместил в интернете объявления о продаже бронежилетов. К нему обращались потенциальные покупатели, которым он обещал выслать заказанный товар, но люди ничего не получали. Днепрянин успел заработать на этом 300 тысяч гривен.

Более того, у мужчины были связи в структуре Государственной миграционной службы, поэтому через мессенджер Telegram за деньги он сбывал государственные базы данных, содержащие персональные сведения граждан, представителю иностранной компании. В общей сложности задокументировано 12 фактов сбыта данных.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты средства связи, бронежилет и банковские карты. Задержанному объявлено о подозрении.

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