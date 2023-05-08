В Днепре мужчина помогал военнообязанным сбежать за границу под видом «волонтеров»

Он делал липовые документы.

На днях на проспекте Дмитрия Яворницкого видели cиловиков, которые проводили задержание. Как оказалось, правоохранители поймали мужчину, продававшего фейковые удостоверения волонтеров. Подробности рассказали в Днепропетровской областной прокуратуре.

Так, «делок» делал и продавал удостоверение волонтера. Эти документы позволяли мужчинам беспрепятственно уехать за пределы Украины. Особой популярностью эта услуга пользовалась у военнообязанных, которые надеялись уехать за границу, прикрываясь перевозкой благотворительной помощи.

Организатором схемы оказался 20-летний житель Запорожья. Вместе с другом он изготовлял документы, позволявшие «законно» пересечь границу в условиях военного положения. За свои услуги он брал 4 тысячи долларов.

Молодого человека задержали во время получения первого транша в размере 2,6 тысяч долларов. Сейчас он под стражей. Молодому человеку грозит до 9 лет лишения свободы за незаконную переправку военнообязанных во время военного положения.

Напомним, житель Днепра организовал схему, с помощью которой за 13 000 долларов США незаконно переправлял через госграницу военнообязанных.

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