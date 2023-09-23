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В Днепре мужчина получил посылку и пытался скрыться, не заплатив

Сегодня 16:52
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В Днепре задержали мужчину, который пытался скрыться с посылкой, не заплатив денег.

Новости Днепра про В Днепре мужчина получил посылку и пытался скрыться, не заплатив

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Во время получения посылки 36-летний мужчина схватил неоплаченный товар и пытался скрыться.

Грабителя удалось получить товар вроде бы для «осмотра на повреждение».

Инцидент произошел 22 сентября в одном из отделений почты на улице Богдана Хмельницкого, в Индустриальном районе города.

Полицейские задержали 36-летнего мужчину в порядке ст. 208 УК. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Оказалось, что раньше у задержанного уже были проблемы с законом.

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