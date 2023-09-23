В Днепре мужчина получил посылку и пытался скрыться, не заплатив

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Во время получения посылки 36-летний мужчина схватил неоплаченный товар и пытался скрыться.
Грабителя удалось получить товар вроде бы для «осмотра на повреждение».
Инцидент произошел 22 сентября в одном из отделений почты на улице Богдана Хмельницкого, в Индустриальном районе города.
Полицейские задержали 36-летнего мужчину в порядке ст. 208 УК. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Оказалось, что раньше у задержанного уже были проблемы с законом.
Читайте также:
Автор:
В городе Каменское Днепропетровской области пьяные молодые люди едва не…
Смертельная авария произошла в Песчанке, Новомосковского района.
Полицейские Днепра менее чем через час нашли украденный мотоцикл.
За прошедшие сутки в Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей №28.
В городе Каменское Днепропетровской области пьяные молодые люди едва не убили собаку.
Смертельная авария произошла в Песчанке, Новомосковского района.
Полицейские Днепра менее чем через час нашли украденный мотоцикл.
За прошедшие сутки в Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей №28.
Водная полиция Днепра арестовала мужчину, который на самодельном заборе ловил рыбу с помощью сетки.
Преступление произошло 21 сентября, в одном из частных домов на территории Криворожского района.
Сегодня, 23 сентября, два трамвая закончат работу на маршруте раньше.
Сегодня ночью Днепропетровскую область атаковали вражеские БПЛА.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Один из базовых товаров может значительно удорожать.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!