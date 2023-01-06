В Днепре мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна 5-го этажа

В Днепре мужчина совершил самоубийство.

Известно, что 5 января на улице Казака Мамая 32-летний мужчина совершил самоубийство. Он выпрыгнул из окна 5-го этажа.

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой, сообщает «Днепр Оперативный». Предварительно известно, что днепрянин накануне позвал в гости своего друга, а утром вроде бы попрощался с ним и выпрыгнул из окна.

Как нам сообщили в полиции, 5 января обнаружено тело мужчины, его личность установлена – это местный житель 1990 г., предыдущая правовая квалификация – самоубийство.

Отметим, что не следует игнорировать депрессивные состояния своих близких. За консультацией можно обратиться в Днепропетровский центр социально-психологической помощи — 376-53-83, 748-07-39 или кризисный центра Днепропетровской клинической психиатрической больницы 753-42-61.

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