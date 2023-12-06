В Днепре мужчина покончил с собой, повесившись на дереве

Мужчине было примерно 45 лет.

Вчера, 5 декабря, в Днепре на улице Ивана Выговского (ранее – Маршала Конева) обнаружили мужчину, который повесился на дереве.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что погибшему было около 45 лет.

На место вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство. Все обстоятельства будут выяснять полицейские.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 41-летняя женщина выпрыгнула с 5-го этажа: комментарий полиции.

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