В Днепре мужчина покончил с собой, повесившись на дереве

Вчера, 5 декабря, в Днепре на улице Ивана Выговского (ранее – Маршала Конева) обнаружили мужчину, который повесился на дереве.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что погибшему было около 45 лет.
На место вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство. Все обстоятельства будут выяснять полицейские.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 41-летняя женщина выпрыгнула с 5-го этажа: комментарий полиции.
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