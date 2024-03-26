В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая

Вчера вечером, 25 марта, в Днепре на улице Каруны, рядом с улицей Конотопской (бывшая Ростовская), произошла авария — там мужчина попал под колеса трамвая №6. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, мужчине было 44 года. Он перебегал дорогу к железнодорожным путям и в этот момент он и попал под колеса трамвая.
На место происшествия вызвали правоохранителей. Они и будут выяснять все обстоятельства.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе BMW слетел в кювет и перевернулся: водителя зажало в авто.
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