В Днепре мужчина погиб под колесами трамвая

Предварительно, мужчине было 44 года.

Вчера вечером, 25 марта, в Днепре на улице Каруны, рядом с улицей Конотопской (бывшая Ростовская), произошла авария — там мужчина попал под колеса трамвая №6. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, мужчине было 44 года. Он перебегал дорогу к железнодорожным путям и в этот момент он и попал под колеса трамвая.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Они и будут выяснять все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе BMW слетел в кювет и перевернулся: водителя зажало в авто.

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