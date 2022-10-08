В Днепре мужчина поджег свою квартиру и угрожал взорвать многоэтажку

В пятницу, 7 октября, на улице Кожемяки было неспокойно.

Житель многоэтажки на улице Кожемяки сначала поджег свою квартиру, а затем угрожал взорвать дом, пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война». Во дворе собрались очевидцы, из квартиры валил густой дым.

Днепрянин явно был в неадекватном состоянии, кричал на людей и угрожал гранатой. На место вызвали правоохранителей и спасателей. Сотрудники ГСЧС открыли дверь в квартиру мужчины и потушили пожар. Полицейские усмирили мужчину, отобрали у него гранату и передали медикам.

Дебошира забрали в одну из больниц города, сообщается, что это не первый случай. Раньше он уже поджигал свою квартиру.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: