В Днепре мужчина поджег свою квартиру и угрожал взорвать многоэтажку

Житель многоэтажки на улице Кожемяки сначала поджег свою квартиру, а затем угрожал взорвать дом, пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война». Во дворе собрались очевидцы, из квартиры валил густой дым.
Днепрянин явно был в неадекватном состоянии, кричал на людей и угрожал гранатой. На место вызвали правоохранителей и спасателей. Сотрудники ГСЧС открыли дверь в квартиру мужчины и потушили пожар. Полицейские усмирили мужчину, отобрали у него гранату и передали медикам.
Дебошира забрали в одну из больниц города, сообщается, что это не первый случай. Раньше он уже поджигал свою квартиру.
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Яна Юхименко
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