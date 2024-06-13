В Днепре мужчина неожиданно ударил ножом рыбака, сидевшего у реки

В Днепре мужчина напал на рыбака.

60-летний мужчина напал на рыбака, который сидел на берегу реки, и ударил его ножом. Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вблизи лесопарка в Новокодацком районе города, сообщили правоохранителям очевидцы. Как выяснилось, пострадавший сидел на берегу реки и рыбачил. К нему подошел неизвестный и ударил его ножом.

После этого нападавший скрылся, а пострадавший мужчина весь в крови подошел к прохожим, чтобы попросить о помощи. С телесными повреждениями его доставили в больницу.

Через несколько часов правоохранители нашли нападающего. Им оказался 60-летний местный житель. Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

13 июня следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит – до 8 лет лишения свободы.

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