В Днепре мужчина неожиданно ударил ножом рыбака, сидевшего у реки

60-летний мужчина напал на рыбака, который сидел на берегу реки, и ударил его ножом. Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
Инцидент произошел вблизи лесопарка в Новокодацком районе города, сообщили правоохранителям очевидцы. Как выяснилось, пострадавший сидел на берегу реки и рыбачил. К нему подошел неизвестный и ударил его ножом.
После этого нападавший скрылся, а пострадавший мужчина весь в крови подошел к прохожим, чтобы попросить о помощи. С телесными повреждениями его доставили в больницу.
Через несколько часов правоохранители нашли нападающего. Им оказался 60-летний местный житель. Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
13 июня следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит – до 8 лет лишения свободы.
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