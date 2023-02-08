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  • В Днепре мужчина делал «закладки» на детской площадке и хотел откупиться от патрульных за 7000 грн

В Днепре мужчина делал «закладки» на детской площадке и хотел откупиться от патрульных за 7000 грн

Сегодня 10:34
просмотров

В субботу, 4 февраля, патрульные заметили на детской площадке в Индустриальном районе подозрительного мужчину.

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Тот, увидев полицейских, попытался скрыться, но правоохранители остановили гражданина, пообщались с ним и провели поверхностную проверку. У мужчины обнаружили слип-пакет с веществом, похожим на наркотическое.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Гражданин во избежание ответственности предложил полицейским 7000 гривен. Мужчину предупредили об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но его это не остановило.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Дальше делом занимается следователь.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» семь школ: подробности

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