В Днепре мужчина делал «закладки» на детской площадке и хотел откупиться от патрульных за 7000 грн

Тот, увидев полицейских, попытался скрыться, но правоохранители остановили гражданина, пообщались с ним и провели поверхностную проверку. У мужчины обнаружили слип-пакет с веществом, похожим на наркотическое.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Гражданин во избежание ответственности предложил полицейским 7000 гривен. Мужчину предупредили об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но его это не остановило.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Дальше делом занимается следователь.
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