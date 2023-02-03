В Днепре мужчина чуть не убил своего друга из-за ревности

В Днепре произошла драка из-за ревности.

Об этом сообщили в полиции Днепра.

Преступление произошло 2 февраля в Чечелевском районе Днепра. 41-летний мужчина напал на своего 37-летнего знакомого, потому что он якобы ухаживал за его сожительницей. Во время потасовки днепрянин схватил монтажный нож и ударил своего товарища в шею. Потерпевший выжил, его отправили в больницу.

Нападающий объяснил, что сделал это из-за ревности.

Полицейские задержали 41-летнего мужчину и объявили ему о подозрении в покушении на убийство. Следствие продолжается, решается вопрос о его аресте.

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