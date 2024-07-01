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  • В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

Сегодня 13:08
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Дешевые квартиры в аренду можно найти в любом районе Днепра. Цена может колебаться в зависимости от состояния жилья, наличия в нем мебели и техники. Чтобы снять дешевую квартиру в Днепре понадобится в среднем 5 тыс грн в месяц. Дополнительно придется оплачивать коммунальные услуги.

Новости Днепра про В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых квартир в аренду в Днепре.

Новокодацкий район

Снять квартиру в Новокодацком районе Днепра обойдется в 4,2 тыс грн. Жилье находится на жилмассиве Западный. В квартире 1 комната. Она расположена на 4 этаже 9-ти этажного дома. Как отмечает автор объявления, в квартире есть мягкая мебель, водонагреватель, холодильник. Остальное арендатор может обставить по своему вкусу и своей мебелью.

Новости Днепра про В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

Самарский район

Снять квартиру чуть дороже – за 4,3 тыс можно на жилмассиве Северный. Жилье находится на среднем этаже 5-ти этажного дома. Квартира однокомнатная, есть бойлер и холодильник, шкафы, 2 дивана, кухонная мебель. Для полного комплекта техники не хватает стиральной машины.

Новости Днепра про В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

Шевченковский район

В 4,5 тыс грн обойдется аренда однокомнатной квартиры на проспекте Богдана Хмельницкого, что в Шевченковском районе. Жилье расположено на цокольном этаже 5-ти этажного здания. В квартире 4 спальных места. Есть все удобства, кондиционер, стоят металлопластиковые окна с решетками. Правда, очень мало мебели и техники – только диван и электроплита.

Новости Днепра про В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

Чечеловский район

Арендовать месяц квартиру в Чечеловском районе  на улице Бородинской обойдется в 5 тыс грн. За эти деньги арендатор получит 2-х комнатную квартиру на втором этаже двухэтажного дома. Сами комнаты в квартире смежные, в кухне и туалете недавно был ремонт. Отопление электрическое. Холодильник требует ремонта.

Новости Днепра про В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

Центральный район

За аналогичную сумму можно снять жилье в Центральном районе Днепра,  неподалеку от проспекта Поля. За 5 тыс грн в месяц тут можно снять однокомнатную квартиру на первом этаже 5-ти этажного дома. Нет стиральной машины и мебели в комнате, но есть кухонный стол, водонагреватель и плита.

Новости Днепра про В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

Индустриальный район

Также за 5 тыс грн в Днепре можно снять квартиру в Индустриальном районе, неподалеку от жилмассива Образцова. Жилье однокомнатное, находится на 1 этаже 2-х этажного дома, в квартире одно спальное место.

Новости Днепра про В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

Соборный район

Чуть дороже, за 5,5 тыс грн в месяц в Днепре можно арендовать однокомнатную квартиру в Соборном районе. Находится она в переулке Добровольцев. Квартира расположена на 3-м этаже 9-ти этажного дома. В квартире сделан косметический ремонт, есть мебель и техника.

Новости Днепра про В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

АНД-район

Самая дорогая квартира в нашей подборке оказалась в АНД-районе Днепра. За месяц аренды за нее просят 5,9 тыс грн. В квартире 2 комнаты, находится на она среднем этаже 10-ти этажного дома. По планировке – это 2 раздельные комнаты, есть необходимая мебель и техника. Возможно проживание с животными.

Новости Днепра про В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

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Новости Днепра про В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техникаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техникаРусский

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