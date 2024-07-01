В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых квартир в аренду в Днепре.
Снять квартиру в Новокодацком районе Днепра обойдется в 4,2 тыс грн. Жилье находится на жилмассиве Западный. В квартире 1 комната. Она расположена на 4 этаже 9-ти этажного дома. Как отмечает автор объявления, в квартире есть мягкая мебель, водонагреватель, холодильник. Остальное арендатор может обставить по своему вкусу и своей мебелью.
Снять квартиру чуть дороже – за 4,3 тыс можно на жилмассиве Северный. Жилье находится на среднем этаже 5-ти этажного дома. Квартира однокомнатная, есть бойлер и холодильник, шкафы, 2 дивана, кухонная мебель. Для полного комплекта техники не хватает стиральной машины.
В 4,5 тыс грн обойдется аренда однокомнатной квартиры на проспекте Богдана Хмельницкого, что в Шевченковском районе. Жилье расположено на цокольном этаже 5-ти этажного здания. В квартире 4 спальных места. Есть все удобства, кондиционер, стоят металлопластиковые окна с решетками. Правда, очень мало мебели и техники – только диван и электроплита.
Арендовать месяц квартиру в Чечеловском районе на улице Бородинской обойдется в 5 тыс грн. За эти деньги арендатор получит 2-х комнатную квартиру на втором этаже двухэтажного дома. Сами комнаты в квартире смежные, в кухне и туалете недавно был ремонт. Отопление электрическое. Холодильник требует ремонта.
За аналогичную сумму можно снять жилье в Центральном районе Днепра, неподалеку от проспекта Поля. За 5 тыс грн в месяц тут можно снять однокомнатную квартиру на первом этаже 5-ти этажного дома. Нет стиральной машины и мебели в комнате, но есть кухонный стол, водонагреватель и плита.
Также за 5 тыс грн в Днепре можно снять квартиру в Индустриальном районе, неподалеку от жилмассива Образцова. Жилье однокомнатное, находится на 1 этаже 2-х этажного дома, в квартире одно спальное место.
Чуть дороже, за 5,5 тыс грн в месяц в Днепре можно арендовать однокомнатную квартиру в Соборном районе. Находится она в переулке Добровольцев. Квартира расположена на 3-м этаже 9-ти этажного дома. В квартире сделан косметический ремонт, есть мебель и техника.
Самая дорогая квартира в нашей подборке оказалась в АНД-районе Днепра. За месяц аренды за нее просят 5,9 тыс грн. В квартире 2 комнаты, находится на она среднем этаже 10-ти этажного дома. По планировке – это 2 раздельные комнаты, есть необходимая мебель и техника. Возможно проживание с животными.
Читайте также:
Автор:
В Днепре во время ракетной атаки сильно разгромило супермаркет.
Днепряне приняли участие в соревнованиях Кубка Европы по дзюдо и…
В Днепре жители левого берега снова временно будут без водоснабжения.
Завтра, 2 июля, трамваи №1 и №5 будут курсировать по…
В Днепре во время ракетной атаки сильно разгромило супермаркет.
Днепряне приняли участие в соревнованиях Кубка Европы по дзюдо и завоевали медали.
В Днепре жители левого берега снова временно будут без водоснабжения.
Завтра, 2 июля, трамваи №1 и №5 будут курсировать по измененному маршруту.
Школа и детсад получили повреждения во время ночной атаки.
В Новомосковском районе разыскивают 88-летнюю Любовь Афанасьевну Рыбалку.
Отменен график почасовых отключений для некоторых жителей Днепра.
В ОВАе показали последствия ночной ракетной атаки.
В Днепре 1 июля общественный транспорт работает с изменениями.
В Днепре ряд улиц внезапно остался без света.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!