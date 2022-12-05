В Днепре можно приобрести яйца из будущего

В Днепре приобрели яйца из будущего.

В одном из супермаркетов Днепра продавали «яйца из будущего». Конечно, с такими ценами они должны быть самые свежие, но в этом случае производители немного переусердствовали.

Как рассказал Олег Климов, он приобрел яйца будущего.

Яйца будущего! Только в нашем городе можно купить то, что еще не снесла курица. Которая еще и сама об этом не знает. На фоне всеобщего кошмара и ужаса стараемся не сойти с ума и улыбаемся, — написал автор сообщения.

Но скорее всего, с яйцами все хорошо, потому что иногда производители указывают две даты «применить к». Первая, если не соблюдать температурный режим, а вторая — если соблюдать требования, указанные на упаковке.

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