В Днепре можно приобрести яйца из будущего

В одном из супермаркетов Днепра продавали «яйца из будущего». Конечно, с такими ценами они должны быть самые свежие, но в этом случае производители немного переусердствовали.
Как рассказал Олег Климов, он приобрел яйца будущего.
Яйца будущего! Только в нашем городе можно купить то, что еще не снесла курица. Которая еще и сама об этом не знает. На фоне всеобщего кошмара и ужаса стараемся не сойти с ума и улыбаемся, — написал автор сообщения.
Но скорее всего, с яйцами все хорошо, потому что иногда производители указывают две даты «применить к». Первая, если не соблюдать температурный режим, а вторая — если соблюдать требования, указанные на упаковке.
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