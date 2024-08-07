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В Днепре можно позвонить по старинному таксофону: как и где

Сегодня 14:25
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В Днепре работает старинный таксофон.

Новости Днепра про В Днепре можно позвонить по старинному таксофону: как и где

Находится он в музее «Машины Времени». Посетители могут зайти в телефонную будку, снять трубку и позвонить в полицию, скорую и ГСЧС. После этого в телефоне прозвучит важная информация от службы ГСЧС.

Такой интерактив проходит в рамках выставки «Экстремальный телефон». Об этом сообщил директор музея «Машины Времени» Михаил Прудников на странице Facebook.

“Вы можете воспользоваться нашей интерактивной будкой таксофона, снять трубку телефонного автомата и известить полицию, скорую помощь или Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи. Набери в нашем таксофоне номер 01, 02, 03, прослушай информацию и узнайте важную информацию от службы ГСЧС, что вам необходимо сделать в экстремальной ситуации, чтобы помощь поступила вовремя”, — написал Михаил Прудников.

Там также представлены автомобиль ГАЗ-53 АЦ30, армейская военная скорая помощь ГДР – микроавтобус «Баркас» и полицейский автомобиль TATRA-613. Возле экспонатов можно сфотографироваться.

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