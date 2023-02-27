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В Днепре можно получить стипендию до 14 тыс. грн: как подать документы

Сегодня 18:41
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В Днепре можно получить стипендию имени Александра Поля.

Новости Днепра про В Днепре можно получить стипендию до 14 тыс. грн: как подать документы

Документы будут принимать до 20 марта. Участие могут принять граждане Украины в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в городе.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Именные стипендии городского головы активной молодежи имени Александра Поля имеют право получить граждане Украины в возрасте от 14 до 35 лет (молодежь), проживающие в Днепре. Она выплачивается тем, кто активно способствует развитию местных молодежных инициатив, молодежного, волонтерского движения, вносит вклад в нашу общую победу. Есть отдельные категории для студентов высшего образования, профессионально-технических учебных заведений, внешкольного, среднего общего образования. А также для общественных организаций и Молодежного совета Днепра, — сообщили в горсовете.

Чтобы получить стипендию, необходимо подать:

  • копию паспорта;
  • копию идентификационного кода;
  • характеристику;
  • заявление;
  • рекомендательные письма, фото- и видеоотчеты.

Документы принимаются в печатном виде в департамент молодежной политики и национально-патриотического воспитания городского совета по адресу: просп. Дмитрия Яворницкого, 75.

Ознакомиться или уточнить информацию можно на страницах департамента в соцсетях: Facebook или Instagram.

Напомним, в прошлом году стипендии активной молодежи города были увеличены. Для бакалавров, специалистов и магистров, а также представителей общественных объединений выплата составляет 14 тыс. грн вместо 11 тыс. грн раньше. Для студентов техникумов, лицеев, колледжей, профессиональных технических училищ, учащихся школ, заведений внешкольного образования – 10 тыс. грн (было 7 900 и 8 400 грн).

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Новости Днепра про В Днепре можно получить стипендию до 14 тыс. грн: как подать документыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре можно получить стипендию до 14 тыс. грн: как подать документыРусский

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