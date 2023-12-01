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В Днепре можно «отпраздновать» Новый год в музее

Сегодня 21:20
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В историческом музее Яворницкого можно интеллектуально "отпраздновать" Новый год.

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Днепряне могут узнать неизвестные факты о праздновании Нового года в Украине.

Исторический музей предлагает «отпраздновать» Новый год и посетить интерактивную экскурсию. Музейщики обещают раскрыть тайны празднования рождественско-новогодних праздников.

5 декабря в стенах музея стартует интерактивная экскурсия «Новый год в музее». Она рассказывает о традициях празднования Рождества и Нового года с древнейших времен до настоящего времени.

О чем можно узнать?

Зачем наши предки вешали ленты на ветки деревьев?
Праздновали ли славяне новый год во времена Древнерусского государства?
Что крестьяне и казачество ставили в своих домах вместо елок?
Когда пришла традиция украшать елки в центре города?
Какие были древние елочные украшения и из чего их изготовляли?

Также днепрян приглашают на занятия «Музейная открытка», где дети услышат рассказ об истории праздничной открытки. В частности, посетители смогут увидеть, какие они были в 19 и 20 веке, а затем подписать авторскую новогоднюю открытку от музея настоящими чернилами.

Как попасть на «празднование»?

Музейники принимают заказы по телефону: 067 447 7014. В одной группе не больше 25 человек. Цена: 50 грн – экскурсия по выставке, 50 грн – музейное занятие, 100 грн – экскурсия по выставке + занятие.

Напомним, учащиеся в Днепре могут один раз в неделю бесплатно посетить планетарий, но есть определенные условия.

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