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  • В Днепре мотоциклисту прострелили ногу из-за конфликта на дороге с водителем BMW

В Днепре мотоциклисту прострелили ногу из-за конфликта на дороге с водителем BMW

Сегодня 20:50
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В Днепре конфликт на дороге завершился стрельбой.

Новости Днепра про В Днепре мотоциклисту прострелили ногу из-за конфликта на дороге с водителем BMW

Конфликт с мотоциклистом водитель BMW решил с помощью оружия. Разъяренный автомобилист сначала распилил газовый баллон, а затем выстрелил в сторону пострадавшего из травматического пистолета. В результате происшествия байкер получил ранение.

Как сообщили в полиции, 24 июля около 21.00 поступило сообщение о стрельбе по улице Набережная Победы. Правоохранители выяснили, что на проезжей части дороги между 25-летним водителем автомобиля BMW и водителем мотоцикла произошел конфликт, из-за которого 30-летний пострадавший был травмирован.

На месте происшествия стражи порядка изъяли пистолет и стреляные гильзы. Водителя автомобиля полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

25 июля следователи Днепровского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Новости Днепра про В Днепре мотоциклисту прострелили ногу из-за конфликта на дороге с водителем BMW

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