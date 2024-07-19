В Днепре мошенники воровали деньги со счетов павших военных: что решил суд

Во время судебного заседания адвокаты потребовали одному из них уменьшить размер залога до 200 тыс грн, другому – изменить меру пресечения на ночной домашний арест.
Однако, как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, прокуроры отстояли в суде апелляционной инстанции меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения в 2,4 млн грн. В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей.
Кроме того, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокуроров об изменении меры пресечения третьему подозреваемому решением апелляционного суда был увеличен размер залога в 5 раз – с 300 тыс. до 1,5 млн. грн. Подозреваемый взят под стражу в зале суда.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре банда циничных преступников забирали телефоны павших военных, тела которых привозили в областное бюро судмедэкспертизы. Пока проводились необходимые процедуры, мошенники получали доступ к банковским счетам погибших и снимали чужие сбережения. Для совершения преступления фигуранты привлекли работника областного бюро судмедэкспертизы, ИТ-специалиста и рецидивиста, имеющего судимость. Всего в преступную группу входили 5 человек.
Всем подозреваемым инкриминируют воровство, мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных) систем (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 УК Украины)
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