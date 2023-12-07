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В Днепре мошенники снова выманивают деньги из волонтеров от имени главы ОВА

Сегодня 12:50
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Никогда такого не было, а вот снова.

Новости Днепра про В Днепре мошенники снова выманивают деньги из волонтеров от имени главы ОВА

В Днепропетровской области снова вылезли аферисты, которые от имени главы ОВА пытаются получить деньги из волонтеров.

Волонтерам звонят и пишут в разные мессенджеры неизвестные, представляясь именем главы Днепр ОВА. Якобы средства нужны на ВСУ, спорт и другие социальные нужды.

Жители Днепра и области призывают не вестись на подобные «запросы».

Это же какие наглые отбросы! Решили наживаться на людях, которые, несмотря на вражеские обстрелы, умудряются помогать. Просто непонимание, отвращение и ярость. Преступниками будут заниматься правоохранительные органы, – прокомментировал ситуацию Сергей Лысак.

Если раньше аферисты подделывали официальные документы, то теперь пробуют получить деньги сразу.

Напомним, в Днепропетровской области уже «работали» мошенники, которые обращались к предпринимателям от председателя ОВА и просили помощь одной из бригад территориальной обороны Днепра. После огласки аферисты залегли ко дну.

Кроме этого, в соцсетях пытаются нажиться на людях, предлагая им выиграть подарки от Новой почты.

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