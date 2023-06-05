В Днепре мошенники представляются работниками известного банка и пытаются выманить деньги

Днепрянка Светлана Лищинская рассказала, как недавно мошенники пытались выманить у нее деньги по телефону.
По словам женщины, ей позвонили из номера Vodafone. На линии – молодой человек, который быстрым голосом представился представителем службы безопасности «ПриватБанка». Он сразу начал говорить, что звонок срочный, потому что кто-то пытается списать с карты Светланы в банкомате 9800 грн.
Скорость в голосе была такая, что она заводит тебя и не позволяет собрать мозг. Вопросы, были ли последние 5 минут операции в банкомате, давала ли свой пин и т.д. На мой вопрос, почему звонят с номера водофон – мы звоним вам из корпоративной сети, – пишет Светлана.
Далее молодой человек отметил, что, чтобы предупредить мошеннические действия и передать все в киберполицию, женщина должна сейчас же зайти в приложение «ПриватБанка».
Я сказала, что сама смогу поменять пин-код, проверить все и позвонить своему менеджеру, на что он мне отвечает, что сейчас составляется служебная на привлечение моего менеджера к ответственности за распространение моей информации, – пишет женщина.
Когда молодой человек понял, что не удастся провернуть свою аферу, он выругался и бросил трубку.
Getcontact пишет, что это некий Чугай Коля. Я понимаю, что номер, скорее всего, однодневный и завтра «после сбора урожая» будет уничтожен. Но я и понимаю, что если бы такой звонок был моей маме, то денег на карте уже не было бы. Будьте осторожны и включайте критическое мышление! – отметила днепрянка.
Пожалуйста, будьте внимательны! Никогда и никому не сообщайте три цифры на обороте карты; свой пин-код; пароль для приложения; коды, которые вам приходят в смс от банка!
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