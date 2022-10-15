В Днепре молодые люди сбрасывали со скалы камни и чуть не попали в велосипедистов

Такая затея могла закончиться трагедией.

Сегодня в Днепре на Таромском карьере трое неизвестных молодых людей сбрасывали со скалы камни.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Они и сняли сам процесс.

На видео видно, как три молодых человека бросают со скалы карьера камни. Зачем – неизвестно.

Но именно в этот момент внизу ехали велосипедисты. Они заметили падающие камни и остановились. К счастью, никто не пострадал.

Но вопрос в том, зачем такое делать?!

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