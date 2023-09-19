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В Днепре могут принудительно демонтировать с десяток киосков

Сегодня 20:46
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В Днепре могут принудительно снести восемь киосков.

Новости Днепра про В Днепре могут принудительно демонтировать с десяток киосков

Горисполком принял решение о демонтаже восьми киосков и еще с десяток рекламных конструкций, которые находятся на территории Днепра. Отмечается, что часть владельцев временных сооружений торговали продовольственными и непродовольственными товарами в течение лета.

Как говорится в решении исполкома, эти меры принимаются для устранения нарушений правил благоустройства на территории Днепра.

Всех предпринимателей попросили демонтировать МАФы самостоятельно, а затем привести объекты благоустройства в надлежащее состояние для дальнейшего использования по целевому назначению.

Если они этого не сделают, тогда коммунальщики принудительно демонтируют, изымут эти сооружения/рекламу. Возвратить конструкции владельцам могут при возмещении вышеуказанных расходов. Их будут хранить в течение шести месяцев, после чего утилизируют.

Что демонтируют:

Ул. Василия Кричевского, 30 – временное сооружение;
Ул. Семафорная, 21 – временное сооружение;
Ул. Шолохова, 7 – временное сооружение «Питьевая вода»;
Пров. Парусный, 19 – летняя площадка «Лакомка»;
Ул. Мониторная, 7 – летняя площадка «Coffe Shop»;
Просп. Мира, 2-К – летние площадки Café de Mar, Barista;
Пров. Свободная, 2-А – летняя площадка «TIMES»;
Ул. Макарова, 27-А – временное сооружение «Фришка».

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