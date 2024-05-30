В Днепре могут превратить улицу Пастера: что предлагают

Часть улицы Пастера на углу со Старомостовой площадью могут преобразить. Несмотря на то, что это довольно оживленная улица, через которую каждый день проходят сотни людей, она довольно заброшена. Однако на это уже обратили внимание в управлении благоустройства и обратились к урбанистам, чтобы помочь улучшить эту локацию, сообщается в телеграм-канале Urban Dnipro.
Управление благоустройства попросило помочь с обновлением кусочка улицы Пастера в углу со Старомостовой площадью. Когда-то здесь были киоски. Сейчас — хаотичная парковка и раздолбанная плитка. Хоть участок и небольшой, но с большим транзитным пешеходным трафиком, — говорится в сообщении.
Схематически это выглядит так:
В сообществе отметили, что район площади Старомостовой перенасыщен транспортом и торговлей, недостаточно зелени и мест для отдыха.
Предложенное решение могло бы создать минимальные условия для отдыха в этом районе и создать небольшой зеленый оазис среди плотного городского пространства. Надеюсь, управление реализует хотя бы частично это решение, — говорится в сообщении.
Улица может стать такой:
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