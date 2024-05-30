В Днепре могут превратить улицу Пастера: что предлагают

Заброшенную часть улицы Пастера могут кардинально преобразовать.

Часть улицы Пастера на углу со Старомостовой площадью могут преобразить. Несмотря на то, что это довольно оживленная улица, через которую каждый день проходят сотни людей, она довольно заброшена. Однако на это уже обратили внимание в управлении благоустройства и обратились к урбанистам, чтобы помочь улучшить эту локацию, сообщается в телеграм-канале Urban Dnipro.

Управление благоустройства попросило помочь с обновлением кусочка улицы Пастера в углу со Старомостовой площадью. Когда-то здесь были киоски. Сейчас — хаотичная парковка и раздолбанная плитка. Хоть участок и небольшой, но с большим транзитным пешеходным трафиком, — говорится в сообщении.

Что предлагают?

Стандартная зонировка тротуара цветом плитки: транзитная зона светлая, фасадная зона темная;

Ввиду большого количества пешеходов транзитная зона шириной 3.6м вместо обычных трех;

Вместо старых плит под киосками, на которых паркуются – небольшое общественное пространство;

Он содержит зеленую зону и дорожку с шестью лавками.

Схематически это выглядит так:

В сообществе отметили, что район площади Старомостовой перенасыщен транспортом и торговлей, недостаточно зелени и мест для отдыха.

Предложенное решение могло бы создать минимальные условия для отдыха в этом районе и создать небольшой зеленый оазис среди плотного городского пространства. Надеюсь, управление реализует хотя бы частично это решение, — говорится в сообщении.

Улица может стать такой:

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