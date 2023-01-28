В Днепре могут повысить тарифы на некоторые коммунальные услуги: с чем это связано

Повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.
Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.
«Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для того, чтобы стабилизировать рынок… Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу», — отметил он.
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